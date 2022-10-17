Нейрохирурги краевой больницы Хабаровска получили уникальный микроскоп Фото: минздрав Хабаровского края

Ведущие нейрохирурги России приехали в Хабаровск на конференцию, чтобы обсудить новейшие методики лечения и обменяться опытом. Кроме этого в Краевой клинической больнице имени Владимирцева проведут ряд операций, которые пока делают только в федеральных центрах, но скоро начнут проводить и в нашем регионе. На конференции было представлено оборудование и инструменты для нейрохирургов. Изюминкой стала последняя модель операционного микроскопа. Одна из его особенностей – возможность визуализации сосудов и их кровотока.

- Пока такой микроскоп есть только в нескольких городах России. Хабаровск в их числе. В краевой клинической больнице идет апробация новинки, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

Одна из особенностей новой модели оборудования – возможность визуализации сосудов и их кровотока.

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