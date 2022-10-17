22 аварии и два пожара произошло в Хабаровске за сутки Фото: Администрация Хабаровска

За последние сутки в Хабаровске произошло больше 20 ЧП. В краевой столице было зафиксировано 22 ДТП, два пожара и четыре возгорания. Информация о пострадавших не поступала.

- С дорог краевой столицы за сутки было вывезено 192 мешка, больше 60 кубометров песка и мусора. По состоянию на утро понедельника, один дом не подключен к горячему водоснабжению, - рассказали в мэрии Хабаровска.

На маршруты сегодня вышло 522 единицы общественного транспорта. Среди них 27 трамваев, 15 троллейбусов и 480 автобусов. Водителей предупреждают об опасности на дорогах. Сегодня синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя.

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