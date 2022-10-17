Догнал сзади: водитель «Тойоты» наехал на велосипедиста в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
16 октября приблизительно в 2:30 водитель «Тойоты Приус» ехал по Большой со стороны Вяземской по направлению к Лазо. Недалеко от дома №108А 22-летний водитель иномарки не рассчитал скорость и догнал едущего впереди велосипедиста. Автомобиль толкнул двухколесный «Раш». Из-за этого велосипед повело в сторону и 39-летний мужчина не смог удержать равновесие.
- Водитель «Тойоты» допустил наезд на велосипедиста. Медики диагностировали у мужчины травмы и ушибы, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.
Оба участника аварии были трезвы. Сотрудники автоинспекции устанавливают другие обстоятельства ДТП.
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