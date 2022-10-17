Врачи Хабаровского края вылечили от коронавируса больше тысячи человек за неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шестая волна коронавируса в Хабаровске и на территории края подходит к концу. Число заболевших продолжает снижаться. С 10 по 16 октября врачи вылечили от COVID-19 1 106 человек. 10 числа количество заболевших составило 108 человек, а вот к концу недели их число упало вдвое до 51 пациента.

- Всего за прошедшую неделю заболели 619 жителей края. Большая часть переносит болезнь в легкой форме, - рассказал Евгений Никонов, зампред правительства края по социальным вопросам.

Госпитализировано за неделю 23 пациента, летальных исходов нет. Ситуация оценивается как стабильная.

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