Износостойкий асфальтобетон укладывают на улице Тихоокеанской в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил, как проходит ремонт Тихоокеанской улицы, которая соединяет северный район города и центр. Работы начались после обновления дорожного покрытия на Шелеста.
- Эта улица, как и проспект 60-летия Октября, – переходящий с 2022 на 2023 год объект. В прошлом году рабочие начали вынос инженерных сетей. В этом году приступили к капремонту дороги. Подрядчик полностью меняет основание, укладывает два слоя износостойкого асфальтобетона до Даниловского. Вместо узкой дороги будет четырехполосная. Также вдоль всей улицы поменяют остановки, - сказал Сергей Кравчук.
МУП «Дорремстрой» в рамках программы «Безопасные качественные дороги» меняет бордюры, переделывает пешеходные зоны. В районе остановки «Трехгорная» приступили к разработке грунта и обновлению дорожного покрытия.
- Верхний слой будет выполнен из современного материала. Его использовали при ремонте Березовского шоссе и проспекта 60-летия Октября. Это щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он более износостойкий, чем обычный асфальт.
Работы проходят по графику. Первый этап продлится до конца ноября. В целом на обновление Тихоокеанской будет выделено 745,5 миллионов рублей, из них 314 миллионов в этом году.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru