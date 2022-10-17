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Общество17 октября 2022 2:25

Мэр Хабаровска поздравил работников пищевой промышленности

Профессиональный праздник ежегодно отмечают в третье воскресенье октября
Александра ЯВИЩЕНКО
Мэр Хабаровска поздравил работников пищевой промышленности

Мэр Хабаровска поздравил работников пищевой промышленности

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровске работает множество предприятий хлебопекарной, кондитерской, мясо-, молоко- и рыбоперерабатывающей отраслей, есть пивоварни, производители безалкогольных напитков. Работники сферы пищевой промышленности вносят огромный вклад в развитие и процветание города. Каждое третье воскресенье октября они отмечают профессиональный праздник. Мэр Хабаровска отметил важность таких производств для города и поздравил работников отрасти.

- Уважаемые работники пищевой промышленности и ветераны отрасли! Выражаю вам благодарность за неоценимый вклад в укрепление одной из жизнеобеспечивающих отраслей экономики города, в обеспечение жителей Хабаровска продуктами питания, - сказал Сергей Кравчук.

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