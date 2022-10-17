Новый электропоезд запустят между Хабаровском и ЕАО
Фото: Правительство ЕАО
Современная электричка теперь будет перевозить пассажиров от Хабаровска до ЕАО. 17 октября состоялась презентация нового транспорта. В электропоезде комфортные трехместные сиденья, он адаптирован для маломобильных людей, есть даже крепления для фиксации велосипедов. В салоне установлена современная электроника: информационные табло, светодиодное освещение, видеонаблюдение, система микроклимата и обеззараживания воздуха, разъемы для зарядки телефонов.
- В ЕАО обновляются железнодорожные вокзалы, строится инфраструктура, расширяется транспортно-логистический комплекс, реализуются программы по развитию восточного полигона железных дорог в ДФО. «РЖД» перевозит по области больше двух тысяч человек ежедневно. Новый электропоезд сможет привлечь ещё больше пассажиров и позволит комфортнее перемещаться по территории, - сказал Ростислав Гольдштейн, губернатор ЕАО.
До конца 2022 года планируется поставка еще двух новых вагонов для перевозки пассажиров по направлению Биробиджан – Облучье.
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