Сотрудники лесоохраны тушат лесной пожар в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Несмотря на прохладную погоду, в Хабаровском крае все еще высок риск возникновения лесных пожаров. По информации регионального минлесхоза и лесопереработки, в среднем сейчас случается 3-4 пожара в неделю.

- После выходных в Хабаровском крае тушат один пожар в Верхнебуреинском районе. Его очаг возник в 14 километрах от поселка Чегдомын. Можно с уверенностью сказать, что пожар рукотворный, так как находится почти черте поселения. Такие пожары обычно происходят из-за нарушений правил пожарной безопасности самими жителями, - сказал Роман Ткаченко, представитель ведомства.

Жителей края просят соблюдать правила пожарной безопасности, а при обнаружении возгораний - сообщать по номеру «горячей линии»: 8-800-100-94-00.

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