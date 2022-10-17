Житель Хабаровска продал несуществующую красную икру амурчанам за 125 тысяч рублей

Житель Хабаровска продал несуществующую красную икру за 125 тысяч рублей Фото: УМВД России по Амурской области

Полиция задержала жителя Хабаровского края, который похитил 125 тысяч рублей у двух амурчан. Мужчина предложил им купить красную икру по выгодной цене. Для убедительности, он заранее узнал имена своих жертв при помощи мобильного приложения, а во время звонка представился им старым знакомым. Когда «клиенты» соглашались на сделку, хабаровчанин требовал полную предоплату, а после перевода денег переставал выходить на связь.

- Личность мошенника удалось установить в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Мужчину задержали у него дома. 30-летнего ранее судимого подозреваемого заключили под стражу, - рассказали в УМВД России по Амурской области.

Расследование еще продолжается. Полиция ищет следы других возможных преступлений.

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