Александр Федчишин: «Проезды тоже нуждаются в ремонте»

Расчистка дорожного полотна и ливневок уменьшает риск ДТП и поломок автомобилей

Поступки депутата говорят о его позиции и намерениях намного больше, чем слова. Когда обещание разобраться с дорогами депутат подкрепляет в том числе, лично взяв в руки лопату – это говорит о многом. Так, накануне, на улицах Хабаровска прошла акция с участием представителей движения «Молодежка ОНФ» и депутата городской думы Александра Федчишина.

- Дороги и ливневки забиты грязью и мелкой фракцией щебня, поэтому, вместе с ребятами из молодежки ОНФ мы провели акцию по расчистке дорожного полотна проезда и ливневок между улицами Данчука и Кочнева. Дело в том, что сами улицы находятся на содержании по условиям контракта, но проезды между ними в этот контракт не входят. Поэтому мы разрыли все засоры и засыпали ямы, - рассказал Александр Федчишин.

Работы провели депутат городской думы Александр Федчишин и представители движения «Молодежка ОНФ»

Депутат считает, что проблемы благосостояния дорожных сетей должны освещаться шире.

- Ремонт дорог – это одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России», это то, чему люди уделяют особое значение; это, то, что их тревожит, поэтому мы привлекаем внимание как администрации, так и общества к проблеме проездов, которые также нуждаются в ремонте. В дальнейшем вместе с молодыми активистами мы будем добиваться приведения проездов в должный вид.