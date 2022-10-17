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Общество17 октября 2022 3:54

Александр Федчишин: «Проезды тоже нуждаются в ремонте»

В Хабаровске прошла акция по расчистке и ремонту дорожного полотна с участием депутата Городской Думы
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Расчистка дорожного полотна и ливневок уменьшает риск ДТП и поломок автомобилей

Расчистка дорожного полотна и ливневок уменьшает риск ДТП и поломок автомобилей

Поступки депутата говорят о его позиции и намерениях намного больше, чем слова. Когда обещание разобраться с дорогами депутат подкрепляет в том числе, лично взяв в руки лопату – это говорит о многом. Так, накануне, на улицах Хабаровска прошла акция с участием представителей движения «Молодежка ОНФ» и депутата городской думы Александра Федчишина.

- Дороги и ливневки забиты грязью и мелкой фракцией щебня, поэтому, вместе с ребятами из молодежки ОНФ мы провели акцию по расчистке дорожного полотна проезда и ливневок между улицами Данчука и Кочнева. Дело в том, что сами улицы находятся на содержании по условиям контракта, но проезды между ними в этот контракт не входят. Поэтому мы разрыли все засоры и засыпали ямы, - рассказал Александр Федчишин.

Работы провели депутат городской думы Александр Федчишин и представители движения «Молодежка ОНФ»

Работы провели депутат городской думы Александр Федчишин и представители движения «Молодежка ОНФ»

Депутат считает, что проблемы благосостояния дорожных сетей должны освещаться шире.

- Ремонт дорог – это одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России», это то, чему люди уделяют особое значение; это, то, что их тревожит, поэтому мы привлекаем внимание как администрации, так и общества к проблеме проездов, которые также нуждаются в ремонте. В дальнейшем вместе с молодыми активистами мы будем добиваться приведения проездов в должный вид.