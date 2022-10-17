Температура опустится до -2 в Хабаровске 18 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вторник не порадует хабаровчан теплом. И без того низкая температура дополнится холодным ветром, а затянутое облаками небо не даст солнцу прогреть воздух. Ночью столбик термометра покажет от 0 до -2, а днем температура поднимется до 6-8 градусов. Скорость ветра достигнет 7-4 метров в секунду.

- 18 октября вероятность осадков будет низкой. Опасные погодные явления не ожидаются, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В целом по Хабаровскому краю пройдут небольшие осадки в виде дождей и мокрого снега. На юге региона температура будет колебаться в пределах -4 ночью и +10 днем, в центральной части – от -8 до +10, а на севере – от -8 до +7 градусов.

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