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Общество17 октября 2022 4:49

Мэр Хабаровска принял участие в «разговоре о важном» в школе №35

Сергей Кравчук побывал на торжественном мероприятии
Александра ЯВИЩЕНКО
Мэр Хабаровска принял участие в «разговоре о важном» в школе №35

Мэр Хабаровска принял участие в «разговоре о важном» в школе №35

Фото: Администрация Хабаровска

Во всех школах страны каждый понедельник проходит урок под названием «разговор о важном». Своеобразный «классный час» длится полчаса. Дети и педагоги обсуждают аспекты жизни человека в современной России. Цель этих занятий – формирование у школьников любви к Родине, гордости за свою страну, патриотизма.

- Сегодня в школе №35 в «разговоре о важном» принял участие глава города Сергей Кравчук. Он посетил торжественную линейку, во время которой ученики школы вынесли флаг России под государственный гимн, - рассказали в мэрии Хабаровска.

После мероприятия школьники приступили к обычным занятиям.

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