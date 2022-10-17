Власти Хабаровского края обсудили административное давление на малый бизнес Фото: Правительство Хабаровского края

Представители власти, малого и среднего бизнеса (МСП, - прим. ред.) Хабаровского края провели совещание по вопросам взаимодействия с контрольно-надзорными органами федерального уровня. Предприниматели выдвинули ряд идей, которые отдельно проанализируют профильные ведомства. МСП накопил немало жалоб на работу надзорных органов: Росздравнадзору, Россельхознадзору, Государственной инспекции труда, Росприродназору и МЧС и другим.

- 450 предпринимателей, работающих в сфере пожарной безопасности, пока не могут решить свой вопрос с территориальным управлением МЧС. В март появились новые требования. И с этого момента мы в контакте с МЧС пытаемся сгладить все шероховатости, ищем баланс между новыми нормами, проверками и текущей ситуацией в экономике, - сказала Оксана Фокина, представитель регионального отделения «Опоры России».

Уровень административного давления в рамках Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах России оценивают сами предприниматели. С прошлого года показатель улучшился, но незначительно: сдвинулся из группы Е в группу D. В этом году ситуацию улучшили мораторий на проверки и оптимизация порядка выдачи разрешительных документов.

- Совсем от контроля и надзора отказываться нельзя, но все должно быть в разумных пределах, не мешать развитию бизнеса. Наша цель – выработать общие решения даже по самым сложным вопросам, - сказал Виктор Калашников, зампред правительства края, министр экономразвития.

Представители МСП рассказали, что у некоторых ведомств не доступны электронные сервисы, четко не прописан порядок рассмотрения жалоб. Участники совещания договорились предметно развиваться со всеми возникающими проблемами и искать индивидуальные решения.

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