Настучал по голове: в Хабаровске неожиданно начался град

Град прошел в Хабаровске 17 октября Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Несмотря на прогнозы синоптиков, которые обещали хабаровчанам солнечную погоду днем 17 октября, все небо над городом быстро затянуло тучами. Неожиданно для всех льдинки размером с небольшую горошину посыпались с неба. В один миг улицы Хабаровска опустели. Прохожие быстро разбежались под навесы, чтобы не попасть под ледяной дождь.

Стихия побушевала недолго. Град сыпался буквально пять минут. Льдинки сразу таяли, едва упав на землю. Сейчас погода «пришла в себя», но небо все еще затянуто черными тучами. Видимо, хабаровчанам рано расслабляться. Выходя на улицу, лучше захватить с собой зонт.

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