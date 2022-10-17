Олег Ожегов занял пост главы управления экономического развития Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

С сегодняшнего дня к обязанностям приступил новый начальник управления экономического развития Олег Владимирович Ожегов. 17 октября он официально стал главой городского ведомства. Ранее эту должность занимала Гаврина Елена Викторовна

- Олег Ожегов родился в 1970 году. В 2005-м он окончил Дальневосточную академию госслужбы. Имеет стаж работы в государственных и муниципальных органах больше 20 лет, а опыт работы на руководящих должностях – более 14 лет, - рассказали в мэрии Хабаровска.

За работу Олег Владимирович получил награды и поощрения губернатора края и мэра краевой столицы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.