Губернатор Хабаровского края лично контролирует ввод в эксплуатацию объектов по нацпроектам Фото: Александр Янышев

17 октября состоялось заседание оперштаба по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкций под руководством Михаила Дегтярева. Участники собрания обсудили ход строительства приоритетных объектов на территории Хабаровского края и их ввод в эксплуатацию в 2022 году.

- Программа капитального строительства края на этот год составляет почти 23 миллиарда рублей. Больше 50 объектов возводятся за счет федеральных средств. На это выделено 12,3 миллиарда рублей, - рассказал Михаил Дегтярев.

Кассовое исполнение строительной программы составляет почти 65% от федерального лимита. В прошлом году этот показатель не превышал 18%. Край заметно прибавил и по освоению средств по «единой субсидии». Параллельно проходят мероприятия по привлечению допфинансирования действующих контрактов, где увеличилась стоимость возводимых объектов.

- За сентябрь-начало октября край получил больше миллиарда рублей на строительство объектов по нацпроектам: футбольного манежа, стадиона «Авангард», инфекционного корпуса детской больницы, хабаровской поликлиники в микрорайоне «Прибрежный» и пристройки к школе в Вяземском.

По словам Олега Сутурина, министра строительства Хабаровского края, допсоглашения заключены практически по всем этим объектам. Региональное правительство не обходит вниманием и построенные объекты, но еще не введенные в эксплуатацию: амбулатория в Виноградовке и детсад в Матвеевке, ФАП в Тумнине, Центр культурного развития в Николаевске, первый этап набережной и четвертый этап строительства Регионального центра развития спорта в Комсомольске.

- Надо вводить. Раз пообещали, нужно сделать! Это наши обязательства. Работу важно скоординировать. Она находится у меня на личном контроле и у федерального правительства.

В этом году в крае планируется сдать 33 объекта. Уже введены в эксплуатацию жилой дом в селе Лермонтовка, школы в Нанайском и Хабаровском районах, завершен третий этап строительства Регионального центра развития спорта в Комсомольске.

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