Два автомобиля столкнулись лбами на трассе в Хабаровском крае

Автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину. Фото: телеграм-канал ГИБДД Хабаровского района
В Хабаровском крае на трассе А-375 «Восток» произошло дорожно-транспортное происшествие. Два автомобиля Хино столкнулись лоб в лоб. Как сообщает телеграм-канал ГИБДД Хабаровского района, авария случилась днем 17 октября, в 12:10.
- По предварительной информации водитель, управляя автомобилем «Хино 500», двигаясь со стороны города Хабаровска в сторону города Комсомольск-на-Амуре, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Хино Профи», - сообщили в ГИБДД.
По информации, водитель автомобиля, который выехал на встречную полосу, получил травмы. На место приехала машина скорой помощи и забрала пострадавшего в больницу. Водитель второй машины не пострадал. Полиция начала проверку по факту происшествия.
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