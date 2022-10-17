Два автомобиля столкнулись лбами на трассе в Хабаровском крае

Автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину. Фото: телеграм-канал ГИБДД Хабаровского района

В Хабаровском крае на трассе А-375 «Восток» произошло дорожно-транспортное происшествие. Два автомобиля Хино столкнулись лоб в лоб. Как сообщает телеграм-канал ГИБДД Хабаровского района, авария случилась днем 17 октября, в 12:10.

- По предварительной информации водитель, управляя автомобилем «Хино 500», двигаясь со стороны города Хабаровска в сторону города Комсомольск-на-Амуре, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Хино Профи», - сообщили в ГИБДД.

По информации, водитель автомобиля, который выехал на встречную полосу, получил травмы. На место приехала машина скорой помощи и забрала пострадавшего в больницу. Водитель второй машины не пострадал. Полиция начала проверку по факту происшествия.

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