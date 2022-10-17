Во всех районах Хабаровского края включили отопление Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае начался отопительный сезон. К теплу подключили все дома и объекты региона. Всего запущено 425 котельных и 64 дизельных электростанций. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. Первыми подачу тепла ощутили больницы, детские сады и школы региона.

Во время подготовки к очередному сезону был проведен ремонт 123 дизельных генератора, 710 подстанций ,в порядок привели порядка 65 километров теплотрассы, чуть более 314 километров ЛЭП и свыше 42 километров водопровода. Также в нормативное состояние привели канализации.

– Фактическая готовность коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 97,8 процентов. В настоящий момент подготовка жилищного фонда к зиме соответствует плановым показателям, – сообщили в правительстве края.

Котельные должны были запастись топливом с расчетом на полтора месяца. В настоящее время показатели соответствуют заявленным.

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