В Комсомольске модернизировали художественный музей за 16 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре музей изобразительных искусств модернизировали и оснастили современной техникой на общую сумму в 16 миллионов рублей. Объект был профинансирован в рамках национального проекта «Культура». Об этом рассказали в правительстве Хабаровского края.

- Это первая масштабная замена оборудования с момента основания учреждения в 1966 году. Всего в рамках федеральной программы на эти цели Хабаровскому краю было выделено более 23,5 миллиона рублей, - сообщили в правительстве края.

Художественный музей в Комсомольске – самый крупный проект-получатель края. На выделенные деньги в музей закупили экспозиционно-выставочное и звуковое оборудование, экраны с функцией выдвижения, проекторы, мониторы и многое другое.

Такая модернизация поможет музею повысить качество работы. В помещении теперь могут пребывать люди с ограниченными возможностями.

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