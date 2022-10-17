Тройной удар: несколько машин пострадало в ДТП в Хабаровске. Фото: скриншот с видео

В Хабаровске на улице Шелеста столкнулись сразу несколько автомобилей. Дорожно-транспортное происшествие случилось ближе к вечеру, 17 октября. На видеоролике видно, как два легковых автомобиля темного цвета стоят у обочины, одна из них закрывает пешеходный переход. Второй автомобиль стоит рядом, больших повреждений на кузовах не наблюдается.

Хуже дело обстоит с третьим автомобилем. Он стоит на проезжей части, вокруг на дорожном полотне отчетливо видны следы торможения, а передняя часть кузова разбита. Бампер машины практически упал на дорогу.

Машины скорой помощи рядом нет, возможно, в происшествии никто не пострадал. На месте работают сотрудники ДПС.

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