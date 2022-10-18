Борцы разыграли медали Всероссийского турнира «Ерофей Хабаров» в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Всероссийские соревнования по вольной борьбе «Ерофей Хабаров» прошли в Краевом центре единоборств. В двухдневном соревновании приняли участие около 80 спортсменов из девяти российских регионов: Приморский, Забайкальский края, Амурская, Сахалинская и Ростовская области, ЕАО, Республики Бурятия и Саха (Якутия). Медали разыгрывались в девяти весовых категориях. Наши спортсмены получили девять медалей. Чемпионами стали Денис Гончаров (в весе до 65 килограммов), Валентин Груздев (до 92 килограммов), Владислав Яськов (до 97 килограммов). Серебро взяли Сосо Тороян в весе до 79 килограммов и Максим Кирьянов в категории до 92 килограммов. Бронзу получили Нарек Саакян, Антон Довгалюк и Никита Назаров.

- Мы увидели интересную красивую борьбу. Это важный турнир для атлетов, так как они могут не только побороться за медали, но и выполнить нормативы на спортивные разряды, - сказал Константин Ефимов, президент федерации спортивной борьбы Хабаровского края.

Всероссийский турнир «Ерофей Хабаров» - один из старейших на Дальнем Востоке. Он проходит в регионе ежегодно более полувека.

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