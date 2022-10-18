Сотрудники мэрии проверили, в каких условиях занимаются творчеством юные хабаровчане Фото: Администрация Хабаровска

Сотрудники городской администрации проверили, какие условия созданы для занятий детей в учреждениях культуры. Особое внимание они уделили теплоте помещений в преддверии холодов.

- Заммэра по соцвопросам Ольга Мильчакова осмотрела Дом культуры для молодежи и населения. На его базе работают детская школа искусств, библиотека, 25 клубов по интересам, студия пластилиновой анимации «За кадром». Во время проверки никаких нарушений не было обнаружено, - рассказали в администрации Хабаровска.

Второй точкой инспекторов стал Дом культуры поселка имени Горького, в котором работают детская школа искусств, зал бокса, библиотека, 27 студий и кружков. В помещениях оказалось тепло, но проверяющие отметили, что нужно провести капремонт здания. Сейчас уже ведется работа по подготовке проекта. Ольга Мильчакова поручила выполнить частичный косметический ремонт помещений до реконструкции, чтобы детям было комфортно заниматься.

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