150 тысяч распылителей для назальных вакцин от коронавируса поступили в Хабаровский край Фото: минздрав Хабаровского края

Хабаровский край закупил 150 тысяч распылителей для назального введения вакцины от коронавируса. Атомайзеры уже поступили в регион. Закупка обошлась в 1,35 миллиона рублей.

- В ближайшие дни распылители распределят по медицинским организациям всего края. После этого жители региона смогут привиться от COVID-19 интраназальной вакциной через нос. Процедура проходит быстро и безболезненно, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

Для назального введения используют вакцину «ГамКовидВак» - ту же, что и для обычной прививки. Но такой способ подходит только для ревакцинации. Для первичной иммунизации такой метод не подходит.

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