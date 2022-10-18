Михаил Дегтярев и Юрий Трутнев встретились с мобилизованными в Хабаровском крае Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

Полпред ДФО Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск с рабочим визитом. Он сразу поехал в учебный центр Восточного военного округа вместе с губернатором Михаилом Дегтяревым. Вместе они пообщались с мобилизованными жителями края и посмотрели, как идет подготовка военнослужащих. Полпред также ознакомился с местным бытом: как размещены, как организовано обучение и питание мобилизованных.

Юрий Трутнев посетил полигон, где бойцы отрабатывают навыки в условиях, моделирующих боевые действия. Его интересовало, есть ли у них необходимое снаряжение для экипировки и обучения.

- Сейчас ситуация сильно изменилась. Раньше мы говорили, что нам надо защищать соседние республики и людей, которые там проживают, от тех, кто лезет через них в нашу страну. Но сейчас мы защищаем наши российские территории, - сказал Юрий Трутнев.

Также полпред встретился с генерал-лейтенантом Михаилом Носулевым, временно исполняющим обязанности командующего ВВО. Они обсудили ход проведения мобилизации в ДФО, подготовку бойцов и их обеспечение вооружением, экипировкой и медкомплектами.

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