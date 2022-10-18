Строительство Регионального центра развития спорта заканчивается в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
Строительство Регионального центра развития спорта (РЦРС, - прим. ред.) в Комсомольске переходит на финальный этап. Рабочие приступили к внутренней отделке помещений и прокладке инженерных коммуникаций.
- Завершить четвертый этап стройки поручил губернатор. Для нас это приоритетная задача. Подрядчик прокладывает коммуникации, облицовывает стены дешевых кабин и санузлов керамической плиткой. Ожидается закупка и монтаж оборудования, - сказал Олег Сутурин, министр строительства Хабаровского края.
Строительство Центра ведется в рамках долгосрочного плана комплексного развития Комсомольска, который утвердило правительство России, и в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».
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