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Происшествия18 октября 2022 1:37

Лжеполицейский обманул женщину на 1,8 миллиона рублей в Хабаровском крае

Комсомольчанка отдала все свои сбережения аферисту
Александра ЯВИЩЕНКО
Лжеполицейский обманул женщину на 1,8 миллиона рублей в Хабаровском крае

Лжеполицейский обманул женщину на 1,8 миллиона рублей в Хабаровском крае

Фото: Михаил ФРОЛОВ

26-летняя жительница Комсомольска обратилась в полицию с заявлением о краже денег. Она рассказала, что недавно ей позвонили с незнакомого номера. Мужчина представился работником правоохранительных органов. Он сказал, что на банковский счет девушки совершена кибератака. Чтобы сберечь деньги, мужчина предложил ей перевести сбережения на безопасные счета.

Несмотря на сомнения, комсомольчанка поверила мошеннику, когда тот отправил ей в мессенджер фото удостоверения работника полиции. Документ оказался поддельным, но потерпевшая не поняла этого.

- Женщина перевела 1,8 миллиона рублей на 16 разных счетов, которые ей озвучил аферист, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция завела уголовное дело по статье о мошенничестве. Виновного разыскивают.

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