Взял колеса, но не смог сбежать: два года колонии грозит похитителю шин в Хабаровском крае

Житель Хабаровского края задержан за кражу шин низкого давления Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Заведующий гаражом обратился в дежурную часть полиции района имени Лазо. Мужчина сказал, что с территории предприятия кто-то украл четыре шины низкого давления общей стоимостью около 90 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали 30-летнего безработного жителя села Черняево, который раньше работал в той же компании.

- По словам мужчины, он заехал на закрытую территорию на своем грузовике, погрузил шины и уехал. Он собирался продать колеса, но не успел, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция нашла украденные шины и вернула их владельцу. На задержанного завели уголовное дело по статье «кража». Расследование продолжается. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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