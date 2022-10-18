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Происшествия18 октября 2022 2:35

Взял колеса, но не смог сбежать: два года колонии грозит похитителю шин в Хабаровском крае

Житель Хабаровского края задержан за кражу шин низкого давления
Александра ЯВИЩЕНКО
Житель Хабаровского края задержан за кражу шин низкого давления

Житель Хабаровского края задержан за кражу шин низкого давления

Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Заведующий гаражом обратился в дежурную часть полиции района имени Лазо. Мужчина сказал, что с территории предприятия кто-то украл четыре шины низкого давления общей стоимостью около 90 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали 30-летнего безработного жителя села Черняево, который раньше работал в той же компании.

- По словам мужчины, он заехал на закрытую территорию на своем грузовике, погрузил шины и уехал. Он собирался продать колеса, но не успел, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция нашла украденные шины и вернула их владельцу. На задержанного завели уголовное дело по статье «кража». Расследование продолжается. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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