В Хабаровском крае начала работу новая модульная дизельная электростанция Фото: Правительство Хабаровского края

В регионе устанавливают модульные дизельные электростанции (ДЭС, - прим. ред.) вместо изношенных. Накануне в селе Наумовка начала работу новая ДЭС, уже четвертая в Хабаровском районе. На обновление станций администрация района получила краевую субсидию в размере 7,14 миллионов рублей.

– Новая ДЭС уже введена в работу и обеспечивает электричеством около 60 человек – всех жителей Наумовки. Старая деревянная станция больше не действует, – рассказали в министерстве ЖКХ края.

В модульной ДЭС отечественного производства установлено два дизель-генератора, современные счетчики электроэнергии и топлива, моточасов, системами пожаротушения. Дополнительно поставлен операторский блок-модуль для персонала с системой тушения пожара и автоматической сигнализацией.

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