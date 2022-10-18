В Хабаровском крае начала работу новая модульная дизельная электростанция
Фото: Правительство Хабаровского края
В регионе устанавливают модульные дизельные электростанции (ДЭС, - прим. ред.) вместо изношенных. Накануне в селе Наумовка начала работу новая ДЭС, уже четвертая в Хабаровском районе. На обновление станций администрация района получила краевую субсидию в размере 7,14 миллионов рублей.
– Новая ДЭС уже введена в работу и обеспечивает электричеством около 60 человек – всех жителей Наумовки. Старая деревянная станция больше не действует, – рассказали в министерстве ЖКХ края.
В модульной ДЭС отечественного производства установлено два дизель-генератора, современные счетчики электроэнергии и топлива, моточасов, системами пожаротушения. Дополнительно поставлен операторский блок-модуль для персонала с системой тушения пожара и автоматической сигнализацией.
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