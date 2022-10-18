«Трио» с генератором и газонокосилкой: соседи обокрали мужчину в Хабаровском районе

Полиция раскрыла кражу генератора и газонокосилки в Хабаровском районе Фото: Иван ПРОХОРОВ

Житель поселка Корфовский обнаружил пропажу генератора и газонокосилки из гаража. Он обратился в полицию с заявлением, оценив ущерб в 30 тысяч рублей. Правоохранители нашли и задержали троих подозреваемых, которые оказались односельчанами потерпевшего.

- По словам фигурантов, они были на соседнем участке, когда мужчина вышел из гаража и не закрыл ворота. «Трио» воспользовалось моментом. Подозреваемые проникли в бокс и забрали оттуда газонокосилку, которую хотели продать как металлолом, и генератор для личного пользования, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские нашли похищенные вещи и вернули их владельцу. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

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