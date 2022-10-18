«Ростелеком» предлагает жителям Хабаровского края пользоваться личным кабинетом и онлайн-расчетами

«Ростелеком» приглашает своих клиентов пользоваться Единым личным кабинетом и переходить на удаленные способы оплаты услуг. Онлайн каналы для взаимодействия с компанией работают круглосуточно и помогают решать максимум задач.

В Едином личном кабинете (ЕЛК) доступны различные операции: оплата, подключение и отключение услуг и опций, оформление «переезда», просмотр баланса, просмотр истории начислений, получение бонусов. Также в ЕЛК встроен чат, в котором клиенты могут напрямую получить поддержку от оператора в режиме онлайн. В чате предусмотрена возможность вложения письменных заявлений, претензий и чеков для поиска платежей.

«Мы ценим удобство и время клиентов, поэтому у «Ростелекома» большой выбор сервисов для удаленного взаимодействия с компанией. 80% наших клиентов, проживающих в Хабаровском крае, выбрали онлайн способы оплаты услуг связи. 60% подключили сервис «Автоплатеж», который автоматически списывает нужную сумму за услуги в установленную клиентом дату», — отметила директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» Лейла Абузова.

Возможные варианты онлайн-расчетов:

- с помощью банковской карты в едином личном кабинете (ЕЛК), приложении «Мой Ростелеком» и на сайте «Ростелекома»;

- через платежные интернет-системы и банковские приложения и терминалы;

- на сайте «Ростелекома» через Систему быстрых платежей (СБП) — мгновенный сервис оплаты Банка России через онлайн-банки (вводить реквизиты карты не потребуется);

- через видеосервис Wink на экране телевизора.

Также клиентам «Ростелекома» доступны следующие каналы взаимодействия с компанией:

- мобильное приложение «Ростелекома», чат на сайте компании;

- официальная страница «Ростелекома» в VK https://vk.com/rostelecom;

- круглосуточный контактный центр 8 800 1000 800 (звонок по России бесплатный).