Холодную воду отключат в Железнодорожном районе Хабаровска 19 октября Фото: Администрация Хабаровска

19 октября сотни хабаровчан останутся без холодной воды. В среду «Водоканал» будет менять трубы в Железнодорожном районе города по адресу: ДОС, 40. Через этот участок 27 домов подключены к водоснабжению.

- С 8:00 до полуночи воды не будет в квартале ДОС в домах №№ 62, 63, 67, 68, 71, 55, 64, 73, 70, 72, 77, 66, 40, 44, 43, 43а, 36, 74, 69, 76, 78, 41, 51, 30, 29, 31 и в доме №140в по проспекту 60-летия Октября, - рассказали в администрации Хабаровского края.

«Водоканал» обеспечит подвоз воды по заявкам, подать которые можно по телефону 73-73-61.

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