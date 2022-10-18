ХКВТП и Хабаровский судостроительный завод будут обучать профильных кадров Фото: минобрнауки Хабаровского края

Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности (ХКВТП, - прим. ред.) и судостроительный завод подписали соглашение о сотрудничестве. Они вместе создадут модель обучения, ориентированного на получение практических навыков. За счет этого планируется обучать квалифицированных кадров для судостроительной отрасли.

- Благодаря сотрудничеству в колледже появилась еще одна учебная аудитория. Теперь часть занятий будет проходить в Хабаровском судостроительном заводе. На предприятии открылся кадрово-ресурсный центр учебно-производственного полигона. Здесь будут изучать устройство кораблей, техническое черчение и другие дисциплины по судостроению. Занятия будут проводить работники предприятия, - рассказали в минобрнауки хабаровского края.

25 студентов будут трудоустроены на заводе, а через два года обучения приступят к выполнению обязанностей. Лучших учеников предприятие будет поощрять.

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