Мэру Хабаровска презентовали отремонтированный двор на улице Волочаевской Фото: Администрация Хабаровска

Глава города сегодня побывал в отремонтированном дворе дома №174 по улице Волочаевской. Мэр проверил качество проделанных работ и пообщался с местными жителями. Они поблагодарили Сергея Кравчука и Юрия Трутнева, который инициировал проект «1000 дворов на Дальнем Востоке, за обновление давно забытой всеми территории.

- Эту площадку окружают четыре дома. Здесь могут погулять как местные жильцы, так и гости из соседних дворов. Нам хотелось, чтобы как можно больше людей смогли отдыхать в комфортных условиях, - сказал Сергей Кравчук.

Теперь во дворе появились горки, качели, песочница, лавочки, урны и ограждение. Площадка подходит для отдыха как детей, так и взрослых.

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