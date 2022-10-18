Ученики школы №51 взяли шефство над памятником культуры в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

У памятника «Братская могила рабочих Хабаровского окружного арсенала, погибших в бою с японскими интервентами» прошел митинг. Он был посвящен 100-летию окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке в рамках проекта «История Дальнего Востока в памятных знаках». Тогда представители власти и общественники отреставрировали объект культурного наследия, а после обратились к молодежи с предложением взять его под свою опеку.

- Дело не только в патриотике и заботе об экологии. Это место особое, мимо таких вещей проходить нельзя. Эти люди отдали жизнь, чтобы мы жили на этой земле и пользовались ее благами! – сказал тогда Владимир Таранец, инициатор проекта «История Дальнего Востока в памятных знаках воинской славы».

На предложение откликнулись ученики школы №51. Они согласились взять шефство над памятником, чтобы ухаживать и присматривать за ним.

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