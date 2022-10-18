Школьники Хабаровска написали письма участникам военной спецоперации Фото: Администрация Хабаровска

Свои послания военным, которые участвуют в СВО, написали ученики хабаровского Математического лицея. Они приняли участие в акции «Письмо солдату» уже во второй раз.

- Младшие школьники отправляют бойцам рисунки, а ребята постарше пишут письма, - рассказала Екатерина Киселева, замдиректора лицея по воспитательной работе.

По словам детей, они представляют себе образ солдата, которому они адресуют свои письма. Это помогает школьникам подобрать нужные слова и фразы, чтобы подбодрить наших защитников. Каждый ученик выражает поддержку по-своему, так, как он это чувствует. Неизменны только пожелания скорейшей победы и возвращения домой.

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