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Общество18 октября 2022 4:15

Школьники Хабаровска написали письма участникам военной спецоперации

Они присоединились к акции «Письмо солдату», которая проходит по всей России
Александра ЯВИЩЕНКО
Школьники Хабаровска написали письма участникам военной спецоперации

Школьники Хабаровска написали письма участникам военной спецоперации

Фото: Администрация Хабаровска

Свои послания военным, которые участвуют в СВО, написали ученики хабаровского Математического лицея. Они приняли участие в акции «Письмо солдату» уже во второй раз.

- Младшие школьники отправляют бойцам рисунки, а ребята постарше пишут письма, - рассказала Екатерина Киселева, замдиректора лицея по воспитательной работе.

По словам детей, они представляют себе образ солдата, которому они адресуют свои письма. Это помогает школьникам подобрать нужные слова и фразы, чтобы подбодрить наших защитников. Каждый ученик выражает поддержку по-своему, так, как он это чувствует. Неизменны только пожелания скорейшей победы и возвращения домой.

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