Хабаровский «СКА-Нефтяник» сразится с «Динамо» за Суперкубок России 22 октября Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

22 октября в Хабаровске пройдет один из главных матчей в рамках розыгрыша Суперкубка России по бенди 2022. Хабаровский «СКА-Нефтяник» (обладатель Кубка России) сразится с московским «Динамо» (текущий обладатель Суперкубка) на домашней арене.

- Продажа билетов открыта с 14 октября. Стоимость зависит от сектора: 350 или 500 рублей, - рассказали в пресс-службе «СКА-Нефтяник».

Сама игра состоится 22 октября в 17:00. Отметим, что раньше команды уже трижды встречались на арене в рамках борьбы за Суперкубок России. Наши спортсмены победили столичную команду во всех предыдущих играх.

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