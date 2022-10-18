Хабаровский бизнесмен понес наказание из-за стенда с названием магазина Фото: Евгения ГУСЕВА

Предприниматель решил установить вывеску с названием своего магазина, не получив на это разрешение. Он прикрепил стенд к дому №62 на Тихоокеанской, над входом в торговый зал, что послужило поводом для вмешательства прокуратуры. Сотрудники ведомства провели проверку, по результатам которой было доказана вина бизнесмена.

- Предприниматель привлечен к административной ответственности за нарушение правил благоустройства территорий. Ему вынесли предупреждение, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Чтобы исправить ситуацию, владельцу магазина пришлось получить разрешение на установку вывески. Теперь информационный щит висит на здании законно.

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