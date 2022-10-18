19 октября в Хабаровске ожидаются сильные порывы ветра Фото: Алексей ФОКИН

Прогноз погоды на 19 октября в Хабаровске не утешительный. В городе будет буйствовать сильный ветер. Из-за него будет казаться, что на улице холоднее, чем есть на самом деле. Синоптики прогнозируют порывы, сила которых будет достигать 17 метров в секунду, а средняя скорость ветра днем составит 7-14 метров в секунду.

- Среда пройдет без особых погодных причуд. Опасные погодные явления или осадки не ожидаются, - рассказали в хабаровском гидрометцентре.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до -2. Днем воздух прогреется до 11 градусов.

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