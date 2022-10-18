Правительство и предприятия Хабаровского края будут развивать промышленный туризм Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край стал одним из участников Акселератора «Открытая промышленность». Работу нашей команды возглавила первый зампред правительства региона Мария Авилова. Участникам предстоит разработать стратегию по развитию промышленного туризма: разработать новые туры и маршруты, экскурсионные программы с посещением производств.

- Учитывая, что у промышленных туров есть потенциал, мы постарались задействовать предприятия из разных отраслей: авиа- и судостроение, золотодобыча, рыбопереработка, пищевая промышленность. В список вошли 10 компаний. Заявка Хабаровского края вошла в число самых проработанных и полных, – рассказала Екатерина Пунтус, министр туризма региона.

Проект позволит повысить узнаваемость краевого бизнеса и его продукции, нарастить турпоток, и поднять престиж рабочих и технических профессий. Созданные участниками предложения будут интегрированы в масштабные федеральные проекты. Например, программы коротких стажировок для студентов на промышленных предприятиях.

Первый модуль программы «Открытая промышленность», посвященный стратегическому планированию и развитию промтуризма, стартует 20 октября.

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