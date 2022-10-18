Прямой эфир по вопросам поддержки семей мобилизованных в Хабаровском крае пройдет 19 октября

Прямой эфир по вопросам поддержки семей мобилизованных пройдет 19 октября
Фото: Правительство Хабаровского края
19 октября пройдет прямая онлайн-трансляция с министром соцзащиты Хабаровского края Александром Дорофеевым. Он будет отвечать на вопросы подписчиков о том, какие меры поддержки положены семьям, в которых кормильца мобилизовали, какая помощь им положена.
- Трансляция пройдет на страничках правительства Хабаровского края в социальных сетях. Вопросы нужно прислать заранее, чтобы их удалось обработать до начала трансляции, - рассказали в правительстве региона.
Направить свои вопросы жители края могут через соцсети ВКонтакте и Одноклассники. Их нужно писать в комментариях под постом. Онлайн-трансляция начнется в 17:00.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru