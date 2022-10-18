Прямой эфир по вопросам поддержки семей мобилизованных в Хабаровском крае пройдет 19 октября

Прямой эфир по вопросам поддержки семей мобилизованных пройдет 19 октября Фото: Правительство Хабаровского края

19 октября пройдет прямая онлайн-трансляция с министром соцзащиты Хабаровского края Александром Дорофеевым. Он будет отвечать на вопросы подписчиков о том, какие меры поддержки положены семьям, в которых кормильца мобилизовали, какая помощь им положена.

- Трансляция пройдет на страничках правительства Хабаровского края в социальных сетях. Вопросы нужно прислать заранее, чтобы их удалось обработать до начала трансляции, - рассказали в правительстве региона.

Направить свои вопросы жители края могут через соцсети ВКонтакте и Одноклассники. Их нужно писать в комментариях под постом. Онлайн-трансляция начнется в 17:00.

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