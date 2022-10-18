Военком Хабаровского края Вячеслав Макаров рассказал о частичной мобилизации в регионе Фото: @healthyopinion27 Фото: Социальные сети

Исполняющий обязанности военком Хабаровского края Вячеслав Макаров ответил на самые частые вопросы о частичной мобилизации. По его словам, всем бойцам, которые получили повестки и отправились на службу, положен оклад по воинской должности и званию. Тем, кто уже отправился в зону СВО, будут начисляться два оклада и дополнительные суточные выплаты. Подъемные также положены всем мобилизованным.

- По обмундированию и амуниции проблем нет. Недавно мы проинспектировали ряд воинских частей, где находятся жители нашего края. Каких-либо проблем выявлено не было. Все бойцы одеты и обуты. На время учений все обеспечены средствами шлемами, бронежилетами. Взять с собой можно простейшую аптечку и термобелье, носки, средства гигиены, - рассказал Вячеслав Макаров.

Повестки могут прийти тем, у кого есть бронь. Нужно все равно появиться в военкомате. Если бронь подтвердится, повестка аннулируется.

Боевая подготовка проходит на полигонах ВВО. Длится она до месяца. Бойцы за это время восстанавливают навыки, которыми они владели во время срочной службы или по контракту.

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