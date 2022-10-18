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Общество18 октября 2022 6:53

Власти Хабаровского края субсидируют доставку социально значимых товаров на север

Деньги выделяют на обеспечение товарами трех районов
Александра ЯВИЩЕНКО
Власти Хабаровского края субсидируют доставку социально значимых товаров на север

Власти Хабаровского края субсидируют доставку социально значимых товаров на север

Фото: Евгения ГУСЕВА

Правительство края выделило больше 17,4 миллионов рублей на субсилирование доставок социально значимых товаров на север региона: в Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы. Администрации этих субъектов также выделят около семи миллионов. Благодаря субсидиям удается стабилизировать цены основных продуктов и товаров.

Большую часть продовольствие в северные районы завозят водным транспортом в навигационный период. В октябре закончится, а возобновиться только в мае. В этом году на удаленные территории завезли больше 5,6 тысячи тонн продуктов. План по завозу выполнен полностью. В зимнее время доставка товаров возможна по автозимникам и авиацией, но стоимость таких перевозок сильно повышают итоговую цену товаров.

- Чтобы стабилизировать цены, предпринимателям, компенсируются транспортные расходы на доставку. В прошлом году субсидии получили 35 предпринимателей, что позволило снизить цены товаров на 20%. За бюджетные средства все получатели субсидий обязаны отчитываться, – рассказали в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края.

Сегодня субсидии предоставляются на 28 товаров: муку, сахар, крупы, масло, макаронные изделия, детское питание, картофель и некоторые другие продукты. В этом году в список добавили молоко, сыр, кисломолочную продукцию и яйца.

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