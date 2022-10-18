Власти Хабаровского края субсидируют доставку социально значимых товаров на север Фото: Евгения ГУСЕВА

Правительство края выделило больше 17,4 миллионов рублей на субсилирование доставок социально значимых товаров на север региона: в Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы. Администрации этих субъектов также выделят около семи миллионов. Благодаря субсидиям удается стабилизировать цены основных продуктов и товаров.

Большую часть продовольствие в северные районы завозят водным транспортом в навигационный период. В октябре закончится, а возобновиться только в мае. В этом году на удаленные территории завезли больше 5,6 тысячи тонн продуктов. План по завозу выполнен полностью. В зимнее время доставка товаров возможна по автозимникам и авиацией, но стоимость таких перевозок сильно повышают итоговую цену товаров.

- Чтобы стабилизировать цены, предпринимателям, компенсируются транспортные расходы на доставку. В прошлом году субсидии получили 35 предпринимателей, что позволило снизить цены товаров на 20%. За бюджетные средства все получатели субсидий обязаны отчитываться, – рассказали в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края.

Сегодня субсидии предоставляются на 28 товаров: муку, сахар, крупы, масло, макаронные изделия, детское питание, картофель и некоторые другие продукты. В этом году в список добавили молоко, сыр, кисломолочную продукцию и яйца.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.