Бесплатный футбольный инвентарь получили 36 школ в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
В 36 школ Хабаровского края доставили бесплатный футбольный инвентарь. Мячи, фишки, манишки, сумки, насосы, конусы и другой инвентарь привезли в рамках проекта «Футбол в школе». В ближайшее время запланирована поставка еще в 4 школы. Всего в проекте участвуют 40 школ в крае. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
- Все школьные учителя, которые будут проводить тематические уроки физкультуры, прошли обучение по основам футбола и современным методикам проведения занятий этим видом спорта, - рассказал Валентин Илик, региональный куратор проекта «Футбол в школе».
В рамках проекта будет запущено новое направление – в футбол будут привлекать девочек. Преподаватели прошли спецподготовку, чтобы учить игре футболисток. Для работы им предоставлены методические материалы на каждый урок.
Помимо этого в рамках проекта будут проводиться соревнования. Планируется проведение Всероссийского фестиваля и запуск Школьной футбольной лиги.
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