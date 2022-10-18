Смертельные игры: жителя Хабаровска осудили за убийство друга из-за партии в карты
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровске суд вынес приговор местному жителю по статье за убийство. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, преступление было совершено 8 июня этого года, двое друзей с детства регулярно играли в карты на отжимания, однако последняя партия стала для одного из них последней. Мужчины поссорились, и один ударил другого ножом.
- Два соседа по лестничной площадке, знакомые с детства, играли в карты на отжимания. В ходе игры между ними завязался конфликт. Подсудимый разозлился и нанес кухонным ножом удар в область грудной клетки своему соседу, - рассказали в краевой прокуратуре.
От полученного ранения мужчина умер по дороге в больницу, прямо в машине скорой помощи. Виновного приговорили к 6 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
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