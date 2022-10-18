Турбаза в Хабаровском крае получила 5 миллионов рублей от фонда поддержки предпринимательства Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае фонд поддержки предпринимательства выделил молодому бизнесмену, открывшему турбазу в Нанайском районе, 5 миллионов рублей в виде двух займов. Деньги предприниматель потратит на закупку оборудования и благоустройство территории объекта. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Льготные замы – краевая мера поддержки предпринимателей. Ставка по ним составляет для бизнесменов до 35 лет – 7,5 процентов годовых. База, которая получила поддержку, находится рядом с селом Нижняя Манома. Изначально туризм здесь был ориентирован на прием гостей из КНР, однако из-за пандемии вектор сменился в сторону внутреннего туризма.

– За год спрос на «молодежные» займы существенно вырос. В 2021 году с января по октябрь было выдано 29 микрозаймов на сумму 36,7 миллионов рублей, за аналогичный период 2022 года - 46 микрозаймов на сумму почти 86 миллионов рублей, - рассказали в фонде.

В фонд обращаются предприниматели со всего края, в том числе из Амурского, Бикинского, Верхнебуреинского, Нанайского, Ванинского районов, из Хабаровска и Комсомольска- на- Амуре.

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