В Хабаровске благоустроили дворы и скверы ко дню рождения края Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск активно готовится ко дню рождения края. В преддверии события, город подготовил собственные подарки в виде благоустройства дворов и общественных территорий. Как сообщили в пресс-службе администрации, новые объекты вводятся по всему городу.

- Накануне дня рождения Хабаровского края итоги реализации своих проектов продемонстрировали ТОСы «Триумф», «Комфортный двор», «Подсолнух», «Трубный», «Маленькая Европа», «Наш дом» и другие, - рассказали в мэрии.

В городе по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» сдают территории на улицах Комсомольской, Ленина, Амурскому бульвару, Пушкина, Постышева, Волочаевской и Шеронова. Также на Совхозной сдали новый дом на 180 квартир.

В этом месяце в городе будут готовы еще пять общественных территорий. В их числе скверы в южном и северном районах Хабаровска.

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