Глэмпинг-отель под открытым небом начнет работу в январе вблизи Хабаровска

Глэмпинг-отель под открытым небом откроется в январе под Хабаровском Фото: администрация Хабаровского района

Недалеко от Хабаровска совсем скоро появятся новые места для экотуризма. Комплекс «Беловодье», на территории которого расположены три туристических объекта, уже в январе примет первых гостей в глэмпинг-отеле «Сысоевская слобода». Гости смогут расположиться в небольших «номерах» под открытым небом. Куполообразные стационарные палатки оснащены мебелью и удобствами. Они стоят отдельно друг от друга. Условия проживания максимально приближены к палаточным, но отдыхать в таких номерах гораздо комфортней.

- Площадь «Беловодья» достигает 100 гектаров. Комплекс находится в 25 километрах от Хабаровска, недалеко от хребта Хехцир. В глэмпинг-отеле будет работать фито-СПА-центр. Также оборудуют смотровую площадку, зону глэмпинга и веревочный парк, - рассказал Андрей Дымченко, директор АНО «АПИРИ».

Проект получил инвестиции в размере 10 миллионов рублей.

Расположение отеля

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