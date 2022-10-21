Рецепт сладких снов от «Галамарта»

Фото предоставлено сетью розничных магазинов Галамарт.

Попробуйте и вы, ведь способ не только действенный, но и очень приятный!

• Важно начать готовиться ко сну за некоторое время до того, как вы ляжете в кровать. Попробуйте отложить гаджеты (да, это сложно, но просто попробуйте!) и зажечь ароматическую свечу или аромалампу с любимым ароматом. Для расслабления отлично подойдут сандал, роза, ваниль или жасмин: они положительно действуют на нервную систему, убирая стресс и тревогу. И масла, и сами лампы, и свечи, и целые красивые ароманаборы вы найдете в ближайшем «Галамарте». Не отказывайте себе в маленьком удовольствии устроить спа-ритуал перед сном!

• Проветрите комнату и выпейте травяного чая из любимой чашки (а если у вас такой пока нет, то в ассортименте народного магазина вы точно найдете «свою»). Мята, мелисса, валериана, ромашка - как раз то, что нужно: эти травы дают мягкий успокаивающий эффект и помогают уснуть.

Фото предоставлено сетью розничных магазинов Галамарт.

• Придирчиво отнеситесь к тому, на чем именно вы спите. Не зря ведь многие отмечают, что на новом постельном белье и сон крепче, и сны ярче! И здесь к вашим услугам акция от «Галамарта»: 22 октября вы сможете приобрести второй комплект постельного белья всего за 1 рубль.

Можно выбрать с яркой расцветкой - для детской, а в пастельных тонах или с нежным рисунком - для своей спальни. Постельное белье из бязи или полисатина практически не мнется, не линяет после многократных стирок, не садится и не растягивается - прекрасный выбор, сочетающий в себе эстетичность и практичность.

Такие нехитрые приемы помогут вам правильно «настроиться» и улучшат качество сна, а значит и настроение.

Фото предоставлено сетью розничных магазинов Галамарт.

8 800-25-000-25

www.galamart.ru

*Акция «Второй товар за 1 рубль» на комплекты постельного белья действует 22 октября 2022 года в розничных магазинах «Галамарт».