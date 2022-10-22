Мэр Хабаровска предложил чиновникам поделиться частью зарплаты с семьями военных

Глава города предложил подключиться всем неравнодушным Фото: Администрация Хабаровска

В ходе заседания оперштаба по поддержке жителей Хабаровска, принимающих участие в специальной военной операции, и их семей представители Хабаровского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов сообщили об открытии счета по сбору средств на нужды.

- Есть предложение – это касается всех заместителей мэра, всех муниципальных предприятий. Давайте мы свой однодневный заработок лично перечислим на расчетный счет совета ветеранов. Счет абсолютно прозрачный, а отчеты о том, на что будут потрачены средства, поступающие на него, будут опубликованы на сайте администрации города, - обратился с инициативой Сергей Кравчук.

Кто также готов выразить свою поддержку рублем, могут сделать это, перечислив денежные средства на открытый счет фонда поддержки.

Информация о счете:

Наименование - «Хабаровская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов».

Руководитель: Троценко Павел Анатольевич

Действует на основании Устава

Юридический адрес: 680017 город Хабаровск, улица Ленинградская, № 30, офис 208

Реквизиты:

Наименование

«Городская организация ветеранов войны, ВС и ПО»

ИНН

2721047778

КПП

272101001

Расчетный счет

40703810405280000191

Наименование банка

Ф-Л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Хабаровск

Кор/счет

30101810908130000704

БИК

040813704

Назначение платежа:

Добровольное пожертвование для оказания помощи хабаровчанам, участвующим в спецоперации.