Мэр Хабаровска предложил чиновникам поделиться частью зарплаты с семьями военных

Глава города предложил подключиться всем неравнодушным
Фото: Администрация Хабаровска
В ходе заседания оперштаба по поддержке жителей Хабаровска, принимающих участие в специальной военной операции, и их семей представители Хабаровского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов сообщили об открытии счета по сбору средств на нужды.
- Есть предложение – это касается всех заместителей мэра, всех муниципальных предприятий. Давайте мы свой однодневный заработок лично перечислим на расчетный счет совета ветеранов. Счет абсолютно прозрачный, а отчеты о том, на что будут потрачены средства, поступающие на него, будут опубликованы на сайте администрации города, - обратился с инициативой Сергей Кравчук.
Кто также готов выразить свою поддержку рублем, могут сделать это, перечислив денежные средства на открытый счет фонда поддержки.
Информация о счете:
Наименование - «Хабаровская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов».
Руководитель: Троценко Павел Анатольевич
Действует на основании Устава
Юридический адрес: 680017 город Хабаровск, улица Ленинградская, № 30, офис 208
Реквизиты:
Наименование
«Городская организация ветеранов войны, ВС и ПО»
ИНН
2721047778
КПП
272101001
Расчетный счет
40703810405280000191
Наименование банка
Ф-Л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Хабаровск
Кор/счет
30101810908130000704
БИК
040813704
Назначение платежа:
Добровольное пожертвование для оказания помощи хабаровчанам, участвующим в спецоперации.