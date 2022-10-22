Первый снег замечен в Хабаровске

Снежинки в районе Платинум-Арены Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Признаки приближающейся зимы пришли в столицу Хабаровского края. Теперь, вслед за многими регионами, жители Хабаровска также могут поздравлять друг друга с первым снегом.

Сообщения о том, что с неба посыпалось что-то белое, начали поступать от жителей из центральной части города, а также Первого микрорайона. Масштабы осадков пока, конечно, не поражают, но, тем не менее, осталось совсем не много времени до первых снеговиков на улицах.

Напомним, в прошлом году земля Хабаровска впервые покрылась белой пеленой уже в середине октября – первый снег выпал еще 16 октября.